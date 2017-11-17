Ботулизм в Украина: уже 11 погибших

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина.

С начала 2017 года по 15 ноября в Украине от ботулизма погибли уже 11 людей, сообщили представители Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения в Facebook

Сообщается, что 80 пострадавших перед отравлением употребляли продукты, приготовленные в домашних условиях, 35 пострадавших — продукты, приобретенные на предприятиях торговли, 10 пострадавших — продукты неизвестного происхождения, 7 пострадавших — продукты, приобретенные в местах несанкционированной торговли.

"Согласно данным, поступившим из регионов на 15 ноября, в Украине были зарегистрированы 112 случаев пищевых отравлений, вызванных возбудителем ботулизма с количеством пострадавших 132 человека, из них 11 умерли", — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее сообщалось, что в Запорожье была зафиксирована новая вспышка ботулизма — двое больных попала в реанимации.