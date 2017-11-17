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    Ботулизм в Украина: уже 11 погибших

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    80 пострадавших перед отравлением употребляли продукты, приготовленные в домашних условиях, 35 пострадавших - продукты, приобретенные на предприятиях торговли, 10 пострадавших - продукты неизвестного происхождения.
    Больница. Архивное фото
    МОЗ Украины

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. 

    Передача Украине вакцин от ботулизма и столбняка
    Министерство охраны здоровья Украины
    Врач: применять вакцину против ботулизма и столбняка надо правильно
    С начала 2017 года по 15 ноября в Украине от ботулизма погибли уже 11 людей, сообщили представители Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения в Facebook.

    Сообщается, что 80 пострадавших перед отравлением употребляли продукты, приготовленные в домашних условиях, 35 пострадавших — продукты, приобретенные на предприятиях торговли, 10 пострадавших — продукты неизвестного происхождения, 7 пострадавших — продукты, приобретенные в местах несанкционированной торговли.

    "Согласно данным, поступившим из регионов на 15 ноября, в Украине были зарегистрированы 112 случаев пищевых отравлений, вызванных возбудителем ботулизма с количеством пострадавших 132 человека, из них 11 умерли", — говорится в опубликованном сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье была зафиксирована новая вспышка ботулизма — двое больных попала в реанимации. 

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