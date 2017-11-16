В Харькове ВИЧ-инфицированный мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Прокуратура Харьковской области доказала в суде вину ВИЧ-инфицированного мужчины, который изнасиловал 5-летнюю девочку, сообщает пресс-служба ведомства.

"Харьковский районный суд области поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 30-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого за корыстные преступления, сразу по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса Украины. По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №6 Андрея Яковлева, злоумышленник приговорен к 14 годам лишения свободы", — сообщает прокуратура.

Прокуратура доказала в суде вину насильника в ряде преступлений. В частности, удовлетворении половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, изнасиловании малолетнего ребенка и сознательном поставленные другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита (ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 130 УК Украины).

"В сентябре 2015 мужчина пришел в гости к своей знакомой, которая жила в одном из сел Харьковского района. Однако женщины не было дома — она ​​ушла в магазин. В доме остались только дети — 5-летняя девочка и 4-х летний мальчик. Пока женщины не было, злоумышленник удовлетворил свою половую страсть и изнасиловал девочку. Когда мама вернулась, дети рассказали о том, что произошло. Женщина вызвала полицию", — сообщает прокуратура.

Мужчина является носителем вируса иммунодефицита человека. К счастью, ребенок не заразился.

Ранее сообщалось, что в Василькове Киевской области двое мужчин избили и изнасиловали 24-летнего полицейского.