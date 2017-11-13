В Сумах джип провалился в огромную дыру в асфальте

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Сумах внедорожник провалился в яму, оставленную коммунальщиками после порыва водопровода.

По словам водителя, он еле успел выскочить из автомобиля, как транспортное средство провалилось и почти на половину ушло под асфальт. Как рассказывают местные жители, недавно здесь коммунальщики устраняли порыв, засыпали яму песком, да так и оставили, сообщает dancor.sumy.ua.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Борщаговке после сильного дождя произошел провал грунта, вследствие чего под асфальт провалились три автомобиля.