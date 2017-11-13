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    Происшествия

    На херсонском комбинате обрушилась крыша, есть жертвы

    (обновлено: )97
    По данным пресс-службы областного главка ГСЧС, обрушение произошло в результате разборки посторонним лицом крыши промышленного здания неработающего предприятия "Херсонский хлопчатобумажный комбинат".
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В результате обрушения железобетонных конструкций в здании неработающего предприятия "Херсонский хлопчатобумажный комбинат" погиб мужчина, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

    Трагедия произошла в воскресенье около 19:50.

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    "В результате разборки посторонним лицом крыши 4-х этажного промышленного здания неработающего предприятия ОАО "Херсонский хлопчатобумажный комбинат" произошло разрушение железобетонных конструкций. На месте происшествия обнаружен мужчина, приваленный останками перекрытия", — говорится в сообщении.

    Устанавливаются причины разрушения конструкций и личность погибшего.

    Ранее в Одессе произошло обрушение стены двухэтажного жилого дома по ул. Степовой, 48, также частично обрушилась и арка. Обошлось без жертв.

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