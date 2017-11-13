На херсонском комбинате обрушилась крыша, есть жертвы

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В результате обрушения железобетонных конструкций в здании неработающего предприятия "Херсонский хлопчатобумажный комбинат" погиб мужчина, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

Трагедия произошла в воскресенье около 19:50.

"В результате разборки посторонним лицом крыши 4-х этажного промышленного здания неработающего предприятия ОАО "Херсонский хлопчатобумажный комбинат" произошло разрушение железобетонных конструкций. На месте происшествия обнаружен мужчина, приваленный останками перекрытия", — говорится в сообщении.

Устанавливаются причины разрушения конструкций и личность погибшего.

Ранее в Одессе произошло обрушение стены двухэтажного жилого дома по ул. Степовой, 48, также частично обрушилась и арка. Обошлось без жертв.