В горящем ТЦ под Москвой обрушилась крыша, на парковке взрываются авто

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Кровля обрушилась в горящем торговом центре "Синдика" на северо-западе МКАД под Москвой на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает МЧС РФ.

"Произошло обрушение кровли на площади 1 тысяча квадратных метров", — говорится в сообщении.

Также, по данным корреспондента РИА Новости, уже обрушилась часть стены торгового центра. После обрушения секции стены стало видно, как здание горит изнутри.

Как сообщила РИА Новости пресс-служба администрации Одинцовского района Подмосковья, на подземной парковке в горящем торговом центре зафиксированы взрывы машин.

"Предварительно, машины взрываются на подземной парковке", — сказал сотрудник пресс-службы.

Торговый центр "Синдика" загорелся днем в воскресенье. Он расположен близ столичного района Строгино. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщал РИА Новости, что общая площадь очагов пожара в ТЦ "Синдика" достигла 55 тысяч квадратных метров.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Пожар в торговом центре "Синдика" в Москве

Позже часть помещений обрушилась, площадь обрушения, по данным МЧС, составила 400 квадратных метров. До этого из здания были выведены все люди, в том числе спасатели.