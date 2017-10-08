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    В горящем ТЦ под Москвой обрушилась крыша, на парковке взрываются авто

    (обновлено: )59705
    По данным пресс-службы администрации Одинцовского района Подмосковья, на подземной парковке в горящем торговом центре зафиксированы взрывы машин.
    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Кровля обрушилась в горящем торговом центре "Синдика" на северо-западе МКАД под Москвой на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает МЧС РФ.

    Пожар в торговом центре Синдика в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Масштабный пожар в торговом центре под Москвой

    "Произошло обрушение кровли на площади 1 тысяча квадратных метров", — говорится в сообщении.

    Также, по данным корреспондента РИА Новости, уже обрушилась часть стены торгового центра. После обрушения секции стены стало видно, как здание горит изнутри.

    Как сообщила РИА Новости пресс-служба администрации Одинцовского района Подмосковья, на подземной парковке в горящем торговом центре зафиксированы взрывы машин.

    "Предварительно, машины взрываются на подземной парковке", — сказал сотрудник пресс-службы.

    Торговый центр "Синдика" загорелся днем в воскресенье. Он расположен близ столичного района Строгино. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщал РИА Новости, что общая площадь очагов пожара в ТЦ "Синдика" достигла 55 тысяч квадратных метров.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в торговом центре "Синдика" в Москве

    Позже часть помещений обрушилась, площадь обрушения, по данным МЧС, составила 400 квадратных метров. До этого из здания были выведены все люди, в том числе спасатели.

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