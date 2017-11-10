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    Россия

    Возросло количество погибших при обрушении дома в РФ

    (обновлено: )13601
    В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа.
    Обрушение жилого дома в Ижевске
    instagram.com/vostrukhin

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. При обрушении подъезда жилого дома в Ижевске количество погибших выросло до шести человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте.

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    "Обнаружено тело шестого погибшего", — сказал собеседник.

    Еще три человека пострадали, напомнил он.

    Соцсети
    Обрушение жилого дома в Ижевске

    В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Ранее сообщалось о пяти погибших.

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