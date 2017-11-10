Возросло количество погибших при обрушении дома в РФ

instagram.com/vostrukhin

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. При обрушении подъезда жилого дома в Ижевске количество погибших выросло до шести человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте.

Смотрите также: Обрушение девяти этажей дома в России: кадры с видеорегистратора

"Обнаружено тело шестого погибшего", — сказал собеседник.

Еще три человека пострадали, напомнил он.

Соцсети Обрушение жилого дома в Ижевске

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Ранее сообщалось о пяти погибших.