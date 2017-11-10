Обрушение девяти этажей дома в России: кадры с видеорегистратора

Обрушение дома произошло днем в четверг в центре Ижевска на углу улиц Удмуртская и 10 лет Октября. Полностью разрушены восемь квартир.

Обрушился девятиэтажный дом, который был построен 27 лет назад, в нем зарегистрированы порядка 550 человек.

Смотрите также: Обрушение жилого дома в России. Кадры с места ЧП

Как рассказал представитель регионального главка МЧС России, в подъезде 31 квартира, разрушилось восемь квартир первого стояка подъезда, все квартиры трехкомнатные. По его словам, там проживало и прописано 28 человек, всего в подъезде прописано 96 человек.

Причиной обрушения, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа.