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    Обрушение девяти этажей дома в России: кадры с видеорегистратора

    (обновлено: )16
    Часть жилого дома с первого по девятый этажи обрушилась в российском Ижевске днем в четверг. По последним данным, погибли пять человек, в том числе ребенок. Момент взрыва зафиксировал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.
    TMA93/Youtube

    Обрушение дома произошло днем в четверг в центре Ижевска на углу улиц Удмуртская и 10 лет Октября. Полностью разрушены восемь квартир.

    Обрушился девятиэтажный дом, который был построен 27 лет назад, в нем зарегистрированы порядка 550 человек.

    В Ижевске обрушилась часть девятиэтажного жилого дома
    Евгений / YouTube
    "Услышали громкий хлопок". В России обрушилась часть многоэтажного дома

    Смотрите также: Обрушение жилого дома в России. Кадры с места ЧП

    Как рассказал представитель регионального главка МЧС России, в подъезде 31 квартира, разрушилось восемь квартир первого стояка подъезда, все квартиры трехкомнатные. По его словам, там проживало и прописано 28 человек, всего в подъезде прописано 96 человек.

    Причиной обрушения, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа.

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