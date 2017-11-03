В Харькове мужчина разгромил магазин косметики

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КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове мужчина устроил погром в магазине, сообщает полиция области.

Расследование установлено, что 35-летний мужчина находился в помещении косметического магазина. Вдруг он начал скандалить и нецензурно выражаться. После этого сбросил с полок косметические товары. Успокоить хулигана удалось только полицейским.

По данным полиции, мужчина нанес материальный ущерб на сумму почти 6 тысяч гривен.

Следственным Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

ГУНП Харьковчанин устроил погром в магазине косметики

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 14 октября молодой мужчина разбил приемное во Львовской городской детской больнице, избив медсестру и хирурга медучреждения.