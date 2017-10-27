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    В Одесской области председателя райсовета избили битой

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (184)

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    По информации источника в полиции, неизвестный мужчина поджидал председателя райсовета Виктора Донкоглова у его дома, а когда тот появился – около 21.00, подошел к нему и дважды ударил деревянным предметом, после чего скрылся.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина.  В Татарбунарском районе Одесской области неизвестный напал с битой на председателя райсовета Виктора Донкоглова, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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    По словам источника, инцидент произошел накануне поздно вечером.

    "Неизвестный мужчина, очевидно, поджидал Донкоглова у его дома, а когда тот появился – около 21.00, подошел к нему и дважды ударил деревянным предметом (вероятно, битой либо увесистой палкой), после чего скрылся", — сказал источник.

    Официальная информация об этом происшествии отсутствует. Факт данного ЧП подтвердили в местной полиции, уточнив, что нападавший не угрожал и ничего не требовал от главы райсовета. Полиция начала уголовное производство по ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что неизвестные в балаклавах проникла на территорию фермы в Ровенской области и напали на охранника и семью владельца хозяйства.

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