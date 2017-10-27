В Одесской области председателя райсовета избили битой

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Татарбунарском районе Одесской области неизвестный напал с битой на председателя райсовета Виктора Донкоглова, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По словам источника, инцидент произошел накануне поздно вечером.

"Неизвестный мужчина, очевидно, поджидал Донкоглова у его дома, а когда тот появился – около 21.00, подошел к нему и дважды ударил деревянным предметом (вероятно, битой либо увесистой палкой), после чего скрылся", — сказал источник.

Официальная информация об этом происшествии отсутствует. Факт данного ЧП подтвердили в местной полиции, уточнив, что нападавший не угрожал и ничего не требовал от главы райсовета. Полиция начала уголовное производство по ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что неизвестные в балаклавах проникла на территорию фермы в Ровенской области и напали на охранника и семью владельца хозяйства.