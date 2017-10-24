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    Бывший мэр Львова попал в ДТП

    (обновлено: )37
    По словам бывшего мэра Львова, его авто ударил другой автомобиль, который в значительной скорости перестраивался с другой полосы. К счастью, никто не пострадал.
    Бывший мэр Львова попал в ДТП
    zaxid.net

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. 

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    Бывший мэр Львова Любомир Буняк попал в ДТП на улице Мельника в городе Льва, передает ZAXID.NET.

    За рулем автомобиля "Citroen C4" в момент аварии была его жена. В результате инцидента никто не пострадал.

    "Мы спокойно ехали по улице, когда нас ударил другой автомобиль, который в значительной скорости перестраивался с другой полосы. К счастью, никто не пострадал. Водитель другого автомобиля остался на месте ДТП, вызвали полицию", — рассказал Любомир Буняк.

    Патрульная полиция Львова выясняет обстоятельства этого ДТП.

    Как сообщалось ранее, в Святошинском районе Киева водитель маршрутки, после неоднократных нарушений правил дорожного движения, спровоцировал ДТП и отказывался выпускать пассажиров на улицу.

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