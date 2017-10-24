Бывший мэр Львова попал в ДТП

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина.

Бывший мэр Львова Любомир Буняк попал в ДТП на улице Мельника в городе Льва, передает ZAXID.NET

За рулем автомобиля "Citroen C4" в момент аварии была его жена. В результате инцидента никто не пострадал.

"Мы спокойно ехали по улице, когда нас ударил другой автомобиль, который в значительной скорости перестраивался с другой полосы. К счастью, никто не пострадал. Водитель другого автомобиля остался на месте ДТП, вызвали полицию", — рассказал Любомир Буняк.

Патрульная полиция Львова выясняет обстоятельства этого ДТП.

Как сообщалось ранее, в Святошинском районе Киева водитель маршрутки, после неоднократных нарушений правил дорожного движения, спровоцировал ДТП и отказывался выпускать пассажиров на улицу.