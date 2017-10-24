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    Виновник ДТП с 6 жертвами снова задержан за вождение в нетрезвом виде

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    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении жителю Харькова, осужденному за пьяное ДТП с шестью погибшими, который снова был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

    "Харьковская местная прокуратура №5 объявила подозрение 46-летнему харьковчанину, ранее судимому за совершение смертельного ДТП, по факту уклонения от наказания (ч. 1 ст. 389 УК Украины)", — говорится в сообщении.

    Как рассказал первый зампрокурора области Андрей Кравченко, подозреваемый в мае 2008 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Mitsubishi L-200, выехал на трамвайную остановку на улице Полтавский шлях и сбил стоящих там людей. В результате ДТП погибли шесть человек (среди них двое детей и беременная женщина).

    Тогда прокуратура доказала в суде вину водителя. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины) и назначил ему наказание, предусмотренное этой статьей УК Украины — 10 лет лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на три года.

    "Однако, освободившись в сентябре 2015 досрочно, подозреваемый на путь исправления не стал. В нарушение установленных приговором суда ограничений и несмотря на изъятое у него водительское удостоверение, он сел за руль. При этом снова находился в нетрезвом состоянии ", — отметил Кравченко.

    Сейчас мужчине грозит лишение свободы на срок, неотбытый по предыдущему приговору (2 года 7 месяцев и 17 дней), а также один год лишения свободы за новое преступление.

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