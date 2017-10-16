Порт "Южный" не сможет принимать суда в районе ЧП - СМИ

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Морской порт "Южный" в Одесской области пока не сможет принимать суда на одном из причалов в районе повреждения причала, в который врезалось иностранное судно, идет расследование инцидента, передает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу порта.

Ранее местные СМИ сообщили, что грузовое судно Conquistador под флагом Мальты врезалось в причал торгового порта, но последствия инцидента незначительны.

По данным агентства, в порту сообщили, что ЧП произошло на прошлой неделе во время швартовки крупнотоннажного иностранного судна.

"В результате ошибки теплоход Conquistador навалился на причал, вследствие чего произошло разрушение покрытия. До его восстановления принимать суда на данном участке невозможно", — сказали в пресс-службе порта.

По данным агентства, судно, о котором идет речь, ходит под мальтийским флагом, сейчас расследуются обстоятельства и причины ЧП. Также в ходе расследования будет установлен объем ущерба и за чей счет восстановят разрушенный причал.