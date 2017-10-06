Под Одессой проводят разминирование потополенного немецкого судна "Теодорих"

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В акватории Черного моря вблизи села Лебедевка Одесской области спасатели проводят специальные работы по подъему боеприпасов времен Второй мировой войны с затонувшего судна, сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Водолазы-саперы, соблюдая все меры безопасности, проводят извлечение и транспортировку взрывоопасных предметов в безопасное место для их дальнейшего обезвреживания.

"По состоянию на 6 октября спасателями изъято 12 тысяч 997 взрывоопасных предмета, из них: 3968 единиц подрывников, 9000 единиц стрелковых патронов, 29 артиллерийских снарядов калибра 75 мм", — сказано в сообщении.

К проведению работ привлечена водолазно-спасательная часть аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и расчет подводного разминирования 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины, в который вошли 3 единицы специальной техники, 1 плавсредство, 10 человек личного состава

Речь идет о корабле "Теодорих", который потопила 12 ноября 1943 советская подводная лодка М-111 под командованием капитан-лейтенанта Ярослава Иоселиани. "Теодорих" шел в составе военного конвоя. После торпедной атаки он некоторое время держался на воде и немецкие моряки успели снять экипаж торпедированного судна.

Ранее руководитель экспедиции, заместитель начальника управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов сообщил, что российская поисковая экспедиция в первый день работы в Черном море обнаружила потопленный в первый год Великой Отечественной войны тральщик.