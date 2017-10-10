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10.10.201716:54
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    Происшествия

    В Запорожье разбились сразу три новых Mitsubishi полиции

    (обновлено: )39091
    Как стало известно, в ДТП попали сразу три машины полиции, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, кроссовер впереди полицейских машин снизил скорость, что и стало причиной столкновений.
    В центре Запорожья разбились сразу три новые гибридные Mitsubishi PHEV полиции
    facebook.com/dmitry.podkolzin

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. В центре Запорожья на улице Днепропетровской разбились сразу три новые гибридные Mitsubishi PHEV полиции Украины, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

    Сообщается, что обошлось без пострадавших.

    "Всего три авто. Предварительно, кроссовер впереди полицейских снизил скорость, что и стало причиной столкновений", — заявлено в сообщении.

    facebook.com/dmitry.podkolzin
    В центре Запорожья разбились сразу три новые гибридные Mitsubishi PHEV полиции

    Напомним, в Николаеве водитель Volkswagen уснул за рулем и на большой скорости врезался в мусорные баки.

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