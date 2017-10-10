В Запорожье разбились сразу три новых Mitsubishi полиции

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. В центре Запорожья на улице Днепропетровской разбились сразу три новые гибридные Mitsubishi PHEV полиции Украины, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что обошлось без пострадавших.

"Всего три авто. Предварительно, кроссовер впереди полицейских снизил скорость, что и стало причиной столкновений", — заявлено в сообщении.

facebook.com/dmitry.podkolzin В центре Запорожья разбились сразу три новые гибридные Mitsubishi PHEV полиции

Напомним, в Николаеве водитель Volkswagen уснул за рулем и на большой скорости врезался в мусорные баки.