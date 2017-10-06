Подозреваемый в изнасиловании 3-летней девочки умер в СИЗО

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Подозреваемый в изнасиловании 3-летней девочки скоропостижно скончался СИЗО Кропивницкого.

"Вечером подозреваемый в изнасиловании ребенка, которого взяли под стражу, был доставлен в Кропивницкий, в учреждение исполнения наказаний 14, где он внезапно умер. Особых телесных повреждений на теле не обнаружено, кроме двух царапин, но они незначительны. В камере мужчин было двое. По словам сокамерника, умерший внезапно упал, возможно, речь идет о инфаркт или инсульте", — цитирует УНН сообщение прокуратуры Кировоградской области.

Напомним, об изнасиловании трехлетней девочки ранее сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.