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    Подозреваемый в изнасиловании 3-летней девочки умер в СИЗО

    (обновлено: )35131
    По сообщению прокуратуры Кировоградской области, в камере было двое мужчин. Вероятно подозреваемый скоропостижно скончался от инфаркта или инсульта.
    Подозреваемый в изнасиловании девочки
    kir.gp.gov.ua

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Подозреваемый в изнасиловании 3-летней девочки скоропостижно скончался СИЗО Кропивницкого. 

    "Вечером подозреваемый в изнасиловании ребенка, которого взяли под стражу, был доставлен в Кропивницкий, в  учреждение исполнения наказаний 14, где он внезапно умер. Особых телесных повреждений на теле не обнаружено, кроме двух царапин, но они незначительны. В камере мужчин было двое. По словам сокамерника, умерший внезапно упал, возможно, речь идет о инфаркт или инсульте", — цитирует УНН сообщение прокуратуры Кировоградской области.

    Напомним, об изнасиловании трехлетней девочки ранее сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook

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