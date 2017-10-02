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    Под Кировоградом изнасиловали 3-летнюю девочку

    (обновлено: )14301
    Как сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, девочку госпитализировали, судмедэксперт подтвердил факт изнасилования.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В городе Новомиргород Кировоградской области во дворе дома неизвестный изнасиловал трехлетнюю девочку.

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    Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

    "Девочку госпитализировали, судмедэксперт подтвердил факт изнасилования. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.152 УК Украины (изнасилование). Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего это ужасное преступление", — написал Аброськин.

    В Одесской области была изнасилована и убита девушка 2001 года рождения.

    "Ребенок попросились у матери пойти на дискотеку в соседнее село, 5 км. На этом пути ее встретила 21-летний подонок, ранее судимый, который изнасиловал ее и убил. Он задержан", — рассказал Аброськин.

    Напомним, в начале сентября стало известно о задержании в Одесской области мужчины, насиловавшего свою 11-летнюю приемную дочь. 

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