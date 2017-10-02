Под Кировоградом изнасиловали 3-летнюю девочку

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. В городе Новомиргород Кировоградской области во дворе дома неизвестный изнасиловал трехлетнюю девочку.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Девочку госпитализировали, судмедэксперт подтвердил факт изнасилования. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.152 УК Украины (изнасилование). Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего это ужасное преступление", — написал Аброськин.

В Одесской области была изнасилована и убита девушка 2001 года рождения.

"Ребенок попросились у матери пойти на дискотеку в соседнее село, 5 км. На этом пути ее встретила 21-летний подонок, ранее судимый, который изнасиловал ее и убил. Он задержан", — рассказал Аброськин.

Напомним, в начале сентября стало известно о задержании в Одесской области мужчины, насиловавшего свою 11-летнюю приемную дочь.