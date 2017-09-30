Залежи торфа на площади около горят в Полтавской области

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Залежи торфа на площади около 70 гектаров горят в Полтавской области, сообщает в субботу госслужба Украины по ЧС.

"29 сентября в 20.00 в результате пожара на открытой территории сухой травы и камыша вблизи села Строкачи Семеновского района возникло горение поверхностных залежей торфа на площади 70 гектаров", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пожар тушит сводный отряд главного управления госслужбы по ЧС Украины в Полтавской области, привлечены 26 единиц техники и 64 человек личного состава.

Ликвидация пожара в торфянике продолжается, сообщают в ведомстве.

Напомним, во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.