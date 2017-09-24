В ДНР телеканалы показали министра, на которого было совершено покушение

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. В субботу вечером, 23 сентября, несколько телеканалов в ДНР выпустили сюжеты с министром доходов и сборов Александром Тимофеевым, на которого утром было совершено покушение. В сюжетах с сегодняшней датой Тимофеев целый и невредимый, сообщает издание "Новости Донбасса".

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В сюжетах Тимофеев находился возле тепличного хозяйства в Донецке.

"Донецкая народная республика полностью обеспечивает себя продуктами сельского хозяйства… Такая позиция неприемлема для официального Киева, представители которого всеми силами пытаются навредить становлению нового независимого государства", — говорится в сюжете.

В сюжетах министр прокомментировал информацию о покушении на него. Тимофеев обвинил в совершении инцидента украинскую сторону.

Новости Донбасса Министр доходов и сборов Александр Тимофеев

Напомним, на проспекте Мира в центре Донецка прогремел взрыв. Источник в силовых ведомствах ДНР сообщил о покушении на министра доходов самопровозглашенной народной республики Александра Тимофеева, отметив, что тот находится в критическом состоянии.