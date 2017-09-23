МВД Украины прокомментировало покушение на министра в ДНР

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Зорян Шкиряк подтвердил факт покушения на убийство министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева.

"Мы подтверждаем факт покушения на так называемого "министра доходов и сборов" российско-террористической банды "ДНР" Тимофеева, произошедшего сегодня утром во временно оккупированном Донецке", — отметил он в Facebook.

По его словам, в результате взрывов пострадали восемь человек. Все находятся в тяжелом состоянии. Сам министр жив, но находится в реанимации в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, он в критическом состоянии.