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    МВД Украины прокомментировало покушение на министра в ДНР

    (обновлено: )18302
    По данным МВД, в результате взрывов пострадали восемь человек. Все находятся в тяжелом состоянии. Сам министр жив, но находится в реанимации в критическом состоянии.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Зорян Шкиряк подтвердил факт покушения на убийство министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева.

    ДНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы подтверждаем факт покушения на так называемого "министра доходов и сборов" российско-террористической банды "ДНР" Тимофеева, произошедшего сегодня утром во временно оккупированном Донецке", — отметил он в Facebook.

    По его словам, в результате взрывов пострадали восемь человек. Все находятся в тяжелом состоянии. Сам министр жив, но находится в реанимации в критическом состоянии.

    Ранее сообщалось, что совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, он в критическом состоянии.

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