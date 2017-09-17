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    Страшная авария с автобусом в Турции: украинцы не пострадали

    (обновлено: )142
    В воскресенье, 17 сентября, в результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в провинции Анталия, 4 человека погибли, еще 27 травмированы.
    ДТП с автобусом в Анталье
    haberturk.com

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что граждан Украины нет среди пострадавших в результате аварии с туристическим автобусом в турецкой Анталии.

    Об этом он написал в микроблоге в Twitter.

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    "В контексте аварии автобуса в Анталии полицейский участок Кумлуджи, где упал автобус, сообщил, что украинцы среди пострадавших отсутствуют", — написал он.

    Ранее СМИ сообщали, что в воскресенье, 17 сентября, в результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в провинции Анталия, 4 человека погибли, еще 27 травмированы.

    Напомним, вечером 16 сентября в Киеве на проспекте Ватутина (Шухевича) образовался серьезный затор из-за ДТП.

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