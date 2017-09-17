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    Киев

    В Киеве известный спортсмен после ДТП спрятался в мусорном баке - СМИ

    (обновлено: )69910
    Сообщается, что водитель сбежал с места происшествия, оставив своих нетрезвых товарищей, один из которых оказался защитником БК "Киев".
    Оформление ДТП. Архивное фото
    ГУ НП в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Киеве в районе Индустриального путепровода водитель автомобиля Nissan потерял управление над авто и въехал в столб, а потом в отбойник.

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    Об аварии сообщает Киев. Оперативный. 

    "Как только водитель понял, что совершил беда — моментально убежал, оставив на месте двух пьяных пассажиров. Мимо аварии ехали другие водители, которые остановились для того, чтобы оказать помощь. На них начал нападать один из пассажиров. Этим пассажиром оказался Подолян Владислав — защитник БК "Киев". Впоследствии подъехали патрульные, на которых Владислав ругался, угрожал и пытался ударить. Ему надели наручники, но это его не остановило — он начал махать ногами и даже запрыгнул в мусорный бак, а затем начал еще и ударил своего товарища", — сообщает портал.

    В странном ДТП никто не пострадал.

    Видео аварии можно посмотреть здесь. Содержит нецензурную лексику.

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