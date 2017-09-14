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    Упавшее дерево разгромило автомобиль нардепа в центре Львова

    (обновлено: )2910
    В результате сильных порывов ветра в центре Львова дерево упало на припаркованный Mitsubishi Outlander, в момент инцидента транспортное средство было пустым.
    Упавшее дерево разгромило автомобиль депутата Оксаны Юринец в центре Львова
    zaxid.net

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Упавшее дерево разгромило припаркованный на платной парковке в центре Львова автомобиль Mitsubishi Outlander, на котором ездит народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Юринец, сообщают местные СМИ.

    Инцидент произошел в первой половине дня в четверг на улице Валовой. В момент инцидента автомобиль был пуст, однако дерево очень повредило крышу транспортного средства.

    zaxid.net
    Упавшее дерево разгромило автомобиль депутата Оксаны Юринец в центре Львова

    Помощница Юринец Ярина Капитан подтвердила, что на авто ездит народная избранница, сообщает ZAXID.NET. Авто, согласно электронной декларации Юринец, в мае минувшего года приобрел свекор Роман Юринец, а сама нардеп пользуется машиной по доверенности.

    Сама народный депутат уточнила, что намерена обратиться в суд в связи с ЧП.

    Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался ограбить автомобиль народного депутата Нины Южаниной ("Блок Петра Порошенко") в Киеве.

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