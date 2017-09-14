Упавшее дерево разгромило автомобиль нардепа в центре Львова

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Упавшее дерево разгромило припаркованный на платной парковке в центре Львова автомобиль Mitsubishi Outlander, на котором ездит народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Юринец, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в первой половине дня в четверг на улице Валовой. В момент инцидента автомобиль был пуст, однако дерево очень повредило крышу транспортного средства.

zaxid.net Упавшее дерево разгромило автомобиль депутата Оксаны Юринец в центре Львова

Помощница Юринец Ярина Капитан подтвердила, что на авто ездит народная избранница, сообщает ZAXID.NET. Авто, согласно электронной декларации Юринец, в мае минувшего года приобрел свекор Роман Юринец, а сама нардеп пользуется машиной по доверенности.

Сама народный депутат уточнила, что намерена обратиться в суд в связи с ЧП.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался ограбить автомобиль народного депутата Нины Южаниной ("Блок Петра Порошенко") в Киеве.