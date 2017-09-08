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    Происшествия

    В Харькове три коммунальщика травмированы при спиле деревьев

    (обновлено: )33
    Несчастный случай произошел, когда рабочие спиливали в посадке насаждения. Больше всех пострадали 46-летний мужчина и его 53-летний коллега.
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    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В четверг вечером, 7 сентября, в лесополосе, расположенной на проспекте Московском в Харькове, на трех коммунальщиков упало дерево, сообщает newsroom.kh.ua.

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    Несчастный случай произошел, когда рабочие спиливали в посадке насаждения. 

    Больше всех пострадали 46-летний мужчина и его 53-летний коллега. Оба пациента в тяжелом состоянии находятся в реанимации. У 46-летнего коммунальщика врачи диагностировали ушиб грудной клетки, черепно-мозговую травму, многочисленными ушибы и переломы, а у 53-летнего работника, по словам медиков, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб затылка и тупая травма живота.

    У 33-летнего мужчины врачи диагностировали закрытую травму грудной клетки.

    Данное происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Правоохранители проводят проверку.

    Напомним, в июле на Оболонском проспекте в Киеве из-за урагана и ливня дерево упало на три автомобиля.

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