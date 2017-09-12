Очень скорая помощь. В Киеве авто медиков сбило человека на переходе

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева автомобиль одной из столичных частных клиник сбил на пешеходном переходе мужчину.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Водитель автомобиля Renault, принадлежащий частной медицинской клинике, сбил мужчину на улице Данила Щербакивского (примерно 68 номер). По предварительной информации, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, но из-за маршрутного автобуса, который остановился, закрыв обзор, водитель Renault не увидел пешехода и не успел вовремя затормозить. С многочисленными травмами госпитализированы в больницу", — сообщает "Киев Оперативный".
На месте работают медицинские работники и полицейские.
Напомним, 11 сентября недалеко от села Вознесенское Черниговского района произошло ДТП с погибшими.