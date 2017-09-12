Очень скорая помощь. В Киеве авто медиков сбило человека на переходе

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе Киева автомобиль одной из столичных частных клиник сбил на пешеходном переходе мужчину.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Киев Оперативный ДТП при участии медицинской машины

"Водитель автомобиля Renault, принадлежащий частной медицинской клинике, сбил мужчину на улице Данила Щербакивского (примерно 68 номер). По предварительной информации, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, но из-за маршрутного автобуса, который остановился, закрыв обзор, водитель Renault не увидел пешехода и не успел вовремя затормозить. С многочисленными травмами госпитализированы в больницу", — сообщает "Киев Оперативный".

На месте работают медицинские работники и полицейские.

Напомним, 11 сентября недалеко от села Вознесенское Черниговского района произошло ДТП с погибшими.