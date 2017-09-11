В Кировоградской области погибли два украинских десантника

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Кировоградской области в воскресенье, 10 сентября, погибли два бойца 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе командования ВДВ Украины в Facebook.

"Вчера, 10 сентября, на Кировоградщине трагически погибли два военнослужащих военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины. В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все детали и обстоятельства трагического случая", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что более 450 десантников погибли в Донбассе с начала АТО в регионе.