В Днепропетровской области десантник наладил торговлю гранатометами

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области 15 августа задержали капитана воздушно-десантной бригады во время сбыта огнестрельного оружия.

Разоблачением преступника занималась военная прокуратура Днепропетровского гарнизона совместно с управлением СБУ в Днепропетровской области и криминальной полицией Днепропетровской област, сообщает издание "Лица" со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры.

"Задокументирован факт передачи гражданскому лицу трех противотанковых гранатометов РПГ-26 и реактивного пехотного гранатомета "Шмель" российского производства за 34 тысячи гривен. За реализацию трех противотанковых гранатометов РПГ-26 и двух тысяч патронов калибра 5,45 военнослужащий украинской армии заранее получил 10 тысяч гривен и ожидал дальнейшего увеличения этой суммы. Капитана Б. задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, предметы преступления изъяты в полном объеме", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что с начала 2017 года на государственной границе Украины сотрудники Государственной пограничной службы изъяли почти 480 единиц разнообразного оружия.