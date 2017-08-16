наверх
16.08.201715:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Днепропетровской области десантник наладил торговлю гранатометами

    8511
    По информации пресс-службы военной прокуратуры, за реализацию трех противотанковых гранатометов РПГ-26 и двух тысяч патронов калибра 5,45 военнослужащий украинской армии заранее получил 10 тысяч гривен и ожидал дальнейшего увеличения этой суммы.
    В Днепропетровской области десантник наладил торговлю гранатометами
    Лица

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области 15 августа задержали капитана воздушно-десантной бригады во время сбыта огнестрельного оружия.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Defenseimagery.mil
    Украина на пороге испытаний... летального оружия

    Разоблачением преступника занималась военная прокуратура Днепропетровского гарнизона совместно с управлением СБУ в Днепропетровской области и криминальной полицией Днепропетровской област, сообщает издание "Лица" со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры.

    "Задокументирован факт передачи гражданскому лицу трех противотанковых гранатометов РПГ-26 и реактивного пехотного гранатомета "Шмель" российского производства за 34 тысячи гривен. За реализацию трех противотанковых гранатометов РПГ-26 и двух тысяч патронов калибра 5,45 военнослужащий украинской армии заранее получил 10 тысяч гривен и ожидал дальнейшего увеличения этой суммы. Капитана Б. задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, предметы преступления изъяты в полном объеме", — говорится в сообщении.

    Лица
    В Днепропетровской области десантник наладил торговлю гранатометами

    Ранее сообщалось, что с начала 2017 года на государственной границе Украины сотрудники Государственной пограничной службы изъяли почти 480 единиц разнообразного оружия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание Южмаша
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Нападение на машину почтовой службы
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?