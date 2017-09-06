КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 5 сентября, в Харькове возле бронетанкового завода обнаружен скелет женщины, сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"Скелет женщины нашли возле здания на улице Котлова, 222 в кустах. Он пролежал там не менее трех месяцев", — говорится в сообщении. По адресу Котлова, 222 находится административный корпус Харьковского бронетанкового завода.

Следственно-оперативной группой было обнаружено скелетированное тело неизвестной женщины, возраст которой установить было невозможно. На теле погибшей видимых признаков насильственной смерти экспертами не обнаружено.

Ранее сообщалось, что адвокат Александр Джус, который выиграл у "Киевэнерго" суд по тарифам, был найден мертвым в Ивано-Франковске.