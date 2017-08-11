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11.08.201712:43
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    Происшествия

    В Кривом Роге труп мужчины нашли спустя две недели

    (обновлено: )118
    В подъезде стоял сильный трупный запах. На место происшествия приехала дочь пожилого мужчины, которой правоохраниели помогли попасть в квартиру.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В четверг в полицию Кривого Рога обратились жители многоэтажки по проспекту Мира. Люди сообщили, что в их подъезде стоит сильный трупный запах. Он исходит из квартиры пенсионера, а самого горожанина соседи не видели больше недели, сообщает "1tv.kr.ua".

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    На место происшествия приехала дочь пожилого мужчины, но ей не удалось попасть в жилье. Открыть дверь помогли правоохранители, внутри обнаружили бездыханное тело пенсионера.

    По предварительной информации, он пролежал там около двух недель.

    Напомним, в мае киевские спасатели достали тело мужчины из канализационного люка.

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