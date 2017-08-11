В Кривом Роге труп мужчины нашли спустя две недели

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В четверг в полицию Кривого Рога обратились жители многоэтажки по проспекту Мира. Люди сообщили, что в их подъезде стоит сильный трупный запах. Он исходит из квартиры пенсионера, а самого горожанина соседи не видели больше недели, сообщает "1tv.kr.ua".

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На место происшествия приехала дочь пожилого мужчины, но ей не удалось попасть в жилье. Открыть дверь помогли правоохранители, внутри обнаружили бездыханное тело пенсионера.

По предварительной информации, он пролежал там около двух недель.

Напомним, в мае киевские спасатели достали тело мужчины из канализационного люка.