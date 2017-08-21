В Одессе микроавтобус выехал на тротуар и сбил трех прохожих

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Одессе на Николаевской дороге произошла авария. Столкнулись фура и микроавтобус, который от удара вылетел на тротуар и сбил трех случайных прохожих.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции и бригады "скорой помощи".

Пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, сообщает odessa.net.ua.

По предварительным данным, виновник ДТП – водитель грузового автомобиля. Ведутся следственные мероприятия.

odessa.net.ua ДТП в Одессе

Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник Дыминского, хотя родственники погибшей утверждают, что за рулем авто был сам бизнесмен.