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    Происшествия

    В Одессе микроавтобус выехал на тротуар и сбил трех прохожих

    (обновлено: )21
    Сообщается, что в результате наезда на пешеходов микроавтобуса, людей госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, виновник ДТП – водитель фуры.
    ДТП в Одессе
    odessa.net.ua

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Одессе на Николаевской дороге произошла авария. Столкнулись фура и микроавтобус, который от удара вылетел на тротуар и сбил трех случайных прохожих.

    На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции и бригады "скорой помощи".

    Пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, сообщает odessa.net.ua.

    По предварительным данным, виновник ДТП – водитель грузового автомобиля. Ведутся следственные мероприятия.

    odessa.net.ua
    ДТП в Одессе

    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник Дыминского, хотя родственники погибшей утверждают, что за рулем авто был сам бизнесмен.

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