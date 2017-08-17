Смертельные грибы. В Черниговской области умерла 17-летняя девушка

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Черниговской области от отравления дикорастущими грибами неделе умерла 17-летняя девушка, сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.
Девушка проживала в Семеновском районе. Ее госпитализировали с симптомами тяжелого отравления девушку госпитализировали в национальную детскую специализированную больницу "Охматдет", где пострадавшая и скончалась.
По предварительным данным, девушка отравилась, съев бледную поганку. В лабораторном центре Минздрава отметили, что это первый смертельный случай от отравления грибами в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за жары приостановили проведение продовольственных ярмарок. Власти в связи с этим опасаются вспышек кишечных инфекций и отравлений населения.
Смотрите также: Мощный ливень затопил Ровно