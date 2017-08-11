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    В Херсонской области водитель автобуса отстреливался от пассажиров

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    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве (516)

    (обновлено: )51030
    По информации СМИ, водитель автобуса "Кривой Рог - Лазурное" стрелял из "травмата". В результате 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован с ранением левой стопы.
    Травматическое оружие
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В пятницу рано утром в поселке Лазурное Херсонской области на автостанции водитель автобуса отстреливался от якобы напавших на него людей, сообщает сайт kherson.net.ua.

    Стрельба на полтавском пляже. Видео
    Андрей Петров/Youtube
    На видео попал момент драки и стрельбы в Полтаве

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    Водитель автобуса "Кривой Рог — Лазурное" стрелял из "травмата". В результате 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован с ранением левой стопы.

    Причины конфликта пока что не выяснены.

    Ранее сообщалось, что в Днепре на улице Ивана Акинфьева застрелили человека. По информации пресс-секретаря Нацполиции Анна Старчевская, около 10 утра в полицию сообщили о стрельбе в недострое по улице Акинфьева, 30, на месте обнаружили труп мужчины.

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    Стрельба в Днепре
    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве
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