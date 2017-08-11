В Херсонской области водитель автобуса отстреливался от пассажиров

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КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В пятницу рано утром в поселке Лазурное Херсонской области на автостанции водитель автобуса отстреливался от якобы напавших на него людей, сообщает сайт kherson.net.ua.

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Водитель автобуса "Кривой Рог — Лазурное" стрелял из "травмата". В результате 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован с ранением левой стопы.

Причины конфликта пока что не выяснены.

Ранее сообщалось, что в Днепре на улице Ивана Акинфьева застрелили человека. По информации пресс-секретаря Нацполиции Анна Старчевская, около 10 утра в полицию сообщили о стрельбе в недострое по улице Акинфьева, 30, на месте обнаружили труп мужчины.