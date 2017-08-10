В Николаевской области массово гибнет рыба

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Шесть фактов массового мора рыбы зафиксирован в Николаевской области в период с 4 по 9 августа, сообщает местное издание "БлиNком" со ссылкой на рыбоохранный патруль.

"Бычки, тарань, кефаль, караси, креветки и другие биоресурсы в невероятно большом количестве подверглись гибели по неизвестным причинам, в связи с чем Николаевский рыбоохранный патруль инициировал работу межведомственной комиссии, в состав которой вошли представители Государственной экологической инспекции и Госпродпотребслужбы", — говорится в сообщении.

— 4 августа выявлен факт гибели бычка в количестве 800 особей на Бугском лимане в районе Галициновской косы Витовского района;

— 6 августа — бычка в количестве 968 особей на Бугском лимане, микрорайон Намыв в Николаеве;

— 8 августа — атерины в количестве 51600 особей, бычка в количестве 6000 особей, тарани в количестве 180 особей, креветки в количестве 600 особей, карася в количестве 2 особей, солнечного окуня в количестве 5 особей в реке Южный Буг, Николаев (м-р Матвеевка);

— 8 августа — бычка в количестве 15000 особей и атерины в количестве 6000 особей на Бугском лимане, с. Старая Богдановка, Николаевский р-н;

— 8 августа — бычка в количестве 500 особей на Бугском лимане, микрорайон Намыв, Николаев;

— 9 августа — бычка в количестве 236,8 млн особей, рыбы глосса в количестве 4 млн, креветки в количестве 92 млн, карася в количестве 1,6 млн, кефали в количестве 4 млн на Днепровско-Бугском лимане, с. Куцуруб, Очаковского района.

С целью выяснения причин гибели водных биоресурсов отобраны пробы воды и погибших водных биоресурсов.

До установления причин гибели, во избежание отравления населения, Николаевский рыбоохранный патруль призывает граждан воздержаться от приобретения рыбы, особенно в курортной зоне.

Ранее сообщалось о массовой гибели рыбы возле Житомира. Местные рыбаки считают, что в этом виноват завод "Рудь".