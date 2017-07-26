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    Киев

    Вонючий груз. В бесхозной фуре на окраине Киева оказалась гнилая рыба

    (обновлено: )33402
    Выяснилось, что машина, прицеп и протухлый груз - краденые, а номера автомобиля - поддельные. Пока утилизировать гнилую рыбу некому, поэтому ее просто засыпали песком.
    Бесхозная фура с гнилой рыбой на окраине Киева
    ТСН

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В брошенной фуре, которую более недели назад обнаружили на окраине Киева, находится около 20 тонн гнилой рыбы, сообщает ТСН.

    Покинутый и открытый грузовик нашли местные жители на окраине столицы. Обеспокоенные киевляне вызвали инспекторов патрульной полиции. Те рассказали, что автомобиль проходит в деле по мошенничеству, а также числится в угоне.

    "Как выяснилось, и машина, и прицеп, и протухлый груз — краденые, номера авто — поддельные. Утилизировать рыбу можно, но платить за это должен владелец. А его — нет", — говорится в сюжете.

    Неприятный груз остается на месте: "вонючие соки стекают в придорожный лес".

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    Согласно сообщению, вечером во вторник лужи с гнилью просто засыпали песком. 

    ТСН
    Бесхозная фура с гнилой рыбой на окраине Киева

    Ранее сообщалось, что под Житомиром разбилась фура с пивом. Уцелевшие бутылки растащили местные жители.

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