Вонючий груз. В бесхозной фуре на окраине Киева оказалась гнилая рыба

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В брошенной фуре, которую более недели назад обнаружили на окраине Киева, находится около 20 тонн гнилой рыбы, сообщает ТСН.

Покинутый и открытый грузовик нашли местные жители на окраине столицы. Обеспокоенные киевляне вызвали инспекторов патрульной полиции. Те рассказали, что автомобиль проходит в деле по мошенничеству, а также числится в угоне.

"Как выяснилось, и машина, и прицеп, и протухлый груз — краденые, номера авто — поддельные. Утилизировать рыбу можно, но платить за это должен владелец. А его — нет", — говорится в сюжете.

Неприятный груз остается на месте: "вонючие соки стекают в придорожный лес".

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Согласно сообщению, вечером во вторник лужи с гнилью просто засыпали песком.

ТСН Бесхозная фура с гнилой рыбой на окраине Киева

Ранее сообщалось, что под Житомиром разбилась фура с пивом. Уцелевшие бутылки растащили местные жители.