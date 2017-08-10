наверх
10.08.201717:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Очакове на отдыхе отравились шесть детей

    (обновлено: )14
    По информации пресс-секретаря управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Юрия Багрянцева, ночью в Очаковскую ЦРБ доставлены 6 детей возрастом от 3-х до 12-ти лет, с признаками пищевой токсикоинфекции.
    В Очакове на отдыхе отравились 6 детей из Львовской области
    Facebook Юрий Багрянцев

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В Очаковскую центральную районную больницу в ночь на четверг доставлены 6 детей возрастом от 3-х до 12-ти лет с признаками пищевой токсикоинфекции, из них 4 уже выписаны, сообщает пресс-секретарь управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев.

    Машины скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото
    Роковое лето. Что ни день, то массовые отравления

    "Минувшей ночью в Очаковскую ЦРБ доставлены 6 детей возрастом от 3-х до 12-ти лет. Двое в состоянии средней тяжести, четверо — легкой, все с признаками пищевой токсикоинфекции. Дети из состава организованной группы из Львовской области", — написал Багрянцев в Facebook в четверг.

    По его словам, все дети обследованы и получили все необходимое лечение.

    Багрянцев отметил, что по состоянию на 12:50 четверга четверо детей из указанной группы в удовлетворительном состоянии под расписку родителей выписаны в связи с необходимостью отъезда домой, и два ребенка остаются в больнице.

    "Состояние детей стабильно удовлетворительное, находятся под наблюдением медиков. Контактные дети на базе отдыха обследованы", – сообщил Багрянцев.

    Ранее сообщалось, что в селе Коблево Николаевской области отравились 18 детей, приехавшие на отдых из Киева.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Муравицкий
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Ирина Бережная
    Гибель Ирины Бережной. Прощание
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС
    Донбасс. Архивное фото
    Рост криминала в Украине