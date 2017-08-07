В Киеве маршрутка протаранила троллейбус

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В Печерском районе столицы днем в понедельник, 7 августа, на улице Михаила Бойчука произошло ДТП с участием маршрутного такси и троллейбуса, сообщает Киев.Оперативный.

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"Водитель микроавтобуса "Богдан" потерял управление над транспортным средством и протаранил оказавшийся на пути троллейбус. Удар пришелся в заднюю часть троллейбуса, что, возможно, помогло избежать серьезных жертв. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", — говорится в сообщении.

Ранее Национальная полиция Украины сообщала, что в Украине за сутки в 362 ДТП погибли 17 человек, 129 — травмированы. Среди погибших и травмированных есть малолетние дети.