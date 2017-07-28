Авария в Харькове: "фонтан" несколько часов поливал многоэтажку

Как отмечает автор видео, "яма разрыта с начала весны из-за какой-то неполадки с горячей водой, ее до сих пор нет".

"А вот сегодня в 3 утра рванула холодная, поливала до 7 этажа. Ближе к 5 утра отчаявшиеся жители вышли и постарались хоть как-то заложить дыру кусками валяющегося рядом асфальта и перенаправить воду в сторону. "Аварийка" приехала в 6, выключила воду и уехала," — отметил он.





По информации пресс-службы коммунального предприятия "Харьковводоканал", холодное водоснабжение уже восстановили.



