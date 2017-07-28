наверх
28.07.201718:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Авария в Харькове: "фонтан" несколько часов поливал многоэтажку

    (обновлено: )58
    В Харькове мощная струя холодной воды пробилась из-под земли и несколько часов поливала многоэтажку на проспекте Людвига Свободы. Местные жители сняли это на видео.
    Канал Olga Kis на youtube
    Как отмечает автор видео, "яма разрыта с начала весны из-за какой-то неполадки с горячей водой, ее до сих пор нет".
    "А вот сегодня в 3 утра рванула холодная, поливала до 7 этажа. Ближе к 5 утра отчаявшиеся жители вышли и постарались хоть как-то заложить дыру кусками валяющегося рядом асфальта и перенаправить воду в сторону. "Аварийка" приехала в 6, выключила воду и уехала," — отметил он.

    По информации пресс-службы коммунального предприятия "Харьковводоканал", холодное водоснабжение уже восстановили.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Здание МИД РФ
    Санкции США по России ударили по ЕС