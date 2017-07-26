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    Суд закрыл стоматологический кабинет в Мариуполе, где умер ребенок

    (обновлено: )59
    Решение о закрытии стоматкабинета вынес Кальмиусский районный суд. Следственные действия по факту смерти ребенка продолжаются. Назначен ряд экспертиз, которые позволят установить причины, из-за которых наступила смерть мальчика.
    Полиция в стоматологическом кабинете в частной клинике в Мариуполе, где умер маленький ребенок
    police.dn.ua

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Полиция Донецкой области сообщает, что стоматологический кабинет в частной клинике в Мариуполе, где умер маленький ребенок, закрыт по решению суда.

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    В ходе досудебного расследования следователи вышли в Кальмиусский районный суд с ходатайством наложить арест на имущество клиники, которое может служить вещественным доказательством по делу. Суд удовлетворил ходатайство и арестовал имущество стоматологического кабинета.

    "Следственные действия по факту смерти ребенка продолжаются. На данный момент назначен ряд экспертиз, которые позволят установить причины, из-за которых наступила смерть ребенка, и степень вины конкретного лица, допрашиваются все сотрудники медучреждения", — сказано в сообщении.

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    Напомним, 22 июля во время прохождения стоматологических процедур в частной клинике умер 2-летний мальчик. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительный квалификацией по ч. 2 ст. 140 (невыполнение или неподобающее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей в результате халатного или недобросовестного к ним отношения, если оно повлекло тяжелые последствия несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Украины.

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