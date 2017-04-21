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    Раскрыто убийство директора стоматклиники в Киеве

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    По данным столичной полиции, задержаны четыре участника преступной группы. Спецоперация проходила на территории трех областей - Киевской, Житомирской и Черниговской.
    Задержание организатора убийства директора стоматологии в Киеве
    ГУ НП в Киевской области

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников организованной группировки за убийство руководителя стоматологических клиник Ивана Опанасюка, сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко.

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    Утром 1 июля 2016 года двое неизвестных в балаклавах на мотоцикле несколько раз выстрелили в 48-летнего Опанасюка, когда его авто остановилось на светофоре на Печерской площади. Через несколько дней он скончался от полученных ранений.

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    "28 марта задержали четырех участников преступной группы. Спецоперация проходила на территории трех областей — Киевской, Житомирской и Черниговской. А вчера (20 апреля — Ред.) в Киеве задержали организатора убийства", — сообщил Крищенко.

    По его словам, сначала организатор убийства подыскал себе соучастников. Все они работали в частных охранных фирмах, стрелок — бывший военнослужащий.

    "В целом, подозреваемые — это молодые люди, спортсмены. После совершения преступления преступники скрывались от полиции, выехав за пределы города", — уточнил Крищенко.

    Участникам преступной группировки сообщено о подозрении и четырем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Вопрос об аресте организатора будет рассматриваться Печерским судом Киева.

    Напомним, одиннадцать лет назад в собственном кабинете был убит родной брат Опанасюка — Юрий, который в то время занимал пост президента Ассоциации стоматологов Украины.

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