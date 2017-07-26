Государство, мать, бабушка. Как я пыталась привить ребенка

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украине много говорят о необходимости вакцинации детей, буквально из каждого утюга устами и.о.министра здравоохранения Ульяны Супрун рассказывают, что вакцинация – это вопрос национальной безопасности. И эти заявления небезосновательны.

По данным Всемирной организации здравоохранения и UNICEF Украина наряду с Сирией и странами Африки вошла в топ-8 стран с наименьшими показателями вакцинации детей.

Тема с вакцинацией стала особенно острой, когда в Украине внезапно кончились вакцины: мы перестали их покупать в России, и родителям приходилось изрядно понервничать и извернуться, чтобы все-таки привить своих чад. Но затем, казалось бы, дело стало налаживаться – пошли закупки через международные организации, нам "подбросили" гуманитарную помощь. Та же Супрун отрапортовала, что вакцины в стране есть.

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И, наверное, можно было бы вздохнуть спокойно, поверив чиновникам. Но только до тех пор, пока не столкнешься с проблемой лично, нос к носу.

Неуловимые вакцины

Что такое без проблем привить ребенка, знаю по собственному опыту, полученному при "преступном советском режиме": согласно графику прививок приходишь с ребенком к врачу на осмотр, затем идешь в прививочный кабинет, где ставят укол или дают капли. Всё!

Убаюканная заверениями чиновников от медицины, я была абсолютно уверена, что с появлением внука никаких проблем с вакцинацией у нас не будет. Тем более живем в столице, не в каком-нибудь захолустье (помню, как два с половиной года назад приятели везли младенца из Львовской области в столицу, чтобы сделать БЦЖ). Зная, что родители не обязаны прививать всех своих детей, а только тех, кого хотят сохранить, от прививок мы не отказывались. И начало было многообещающим – и БЦЖ, и гепатит В сделали еще в роддоме.

Все "прелести" начались с планового посещения педиатра, когда ребенку исполнился месяц. Вакцины в столице как бы есть, во всяком случае об этом говорит сайт Минздрава: и АКДС индийского производства, и вакцина против полиомиелита, и против гепатита В. И даже "Пентаксим" французского производства.

Но педиатр на приеме называет совершенно другую вакцину – шестивалентную "Гексаксим". Ее нужно купить в аптеке и прийти в прививочный кабинет не позже, чем через два часа после покупки (сохранение температурной цепочки – на совести родителя).

Но именно этой вакцины нет в аптеках Киева, даже при цене в приблизительно 800 грн, предлагают записаться в очередь на август. В киевском офисе французского производителя вежливо ответили, что как раз в августе и планируется поступление вакцин в аптеки, вот только затруднились сказать, в каких именно числах.

Выяснились все подробности уже после визита в поликлинику. Пришлось дожидаться следующей среды – грудничкового дня – и снова идти на прием к педиатру, чтобы получить разъяснения, что же делать? И при повторном визите уже были озвучены варианты: можно сделать "Пентаксим" и отдельно гепатит В, вот только французской вакцины нет, гепатита тоже, кстати нет – покупайте и несите свои. В наличии только инъекционная вакцина от полиомиелита и индийская АКДС.

"Тяжелые" прививки

Тут стоит напомнить, что индийскую вакцину АКДС, которая должна защищать малышей опаснейших заболеваний дифтерии, коклюша и столбняка – в Украину начали завозить в конце сентября 2016 г. Эта новость была воспринята населением с воодушевлением, так как долгое время государство вообще не закупало АКДС. Однако после первых же уколов родители некоторых привитых детей начали жаловаться на множественные побочные реакции.

В социальных сетях появилась масса комментариев на эту тему. Одни встали на защиту прививок, в то время как другие начали активно отговаривать от вакцинации. Врачи объясняли, что АКДС является самой тяжело переносимой прививкой и это не секрет. Именно поэтому следует четко различать такие понятия, как реакция организма и осложнение.

Вакцины сертифицированы и одобрены Министерством здравоохранения Украины, привезены в страну они были под строжайшим контролем и с соблюдением всех необходимых норм. И хотя медики регистрируют реакции на АКДС, которые считаются нормальными, репутация индийской вакцины была изрядно подпорчена.

Вероятно, именно из этих соображений педиатры и умалчивают о наличии в прививочном кабинете индийской АКДС, и сразу называют "более гуманную" французскую вакцину. Вот только не все родители будут штудировать сайт Минздрава, и, обзванивая обл и горздравы, требовать разъяснений. Многие обратятся на форумы и в соцсети, где и станут легкой легкой добычей ярых противников иммунизации как таковой.

Спасение утопающих – дело рук…

Чтобы выяснить, одни ли мы столкнулись с отсутствием вакцин, начали обзванивать всех знакомых, кто уже сделал первые прививки. И были поражены – практически все родители вынуждены обращаться в частные клиники или покупать вакцины самостоятельно.

— Нам в поликлинике сказали что нужно четыре прививки, две есть бесплатные, двух у них нет. И предложили искать французскую "Гектаксим", — киевлянка Лариса оказалась в аналогичной нашей ситуации.

— Бесплатные у нас, к сожалению, не очень хорошие. Индию очень тяжело детки переносят. Нам повезло немного — одну дозу пятивалентной французской в поликлинике вкололи, но она быстро закончилась, и следующие и следующие уже в частной клинике делали, — рассказала молодая мама Ирина.

— Мы в роддоме сделали БЦЖ. От гепатита отказалась. В поликлинике был "Пентаксим". Первую получили бесплатно, вторую и третью делали в частной клинике, — поделилась опытом Лариса.

— Все делали в частной клинике. Прививки бронировала ещё когда была беременная. Никаких осложнений не было, — сказала предусмотрительная Маша.

— Я в роддоме делала только БЦЖ. От гепатита В отказалась. Когда нам был месяц и мы пришли в поликлинику, то врач сказала, что гепатита нет. Когда было два, то сказала что уже есть, но индийский и АКДС тоже индийский. Мы решили, что все ж лучше вколоть "Гексаксим", там все в комплексе, и Франция. Педиатр сказала: "Та пожалуйста", — рассказала Стася.

Действительно, пожалуйста! Но только если есть деньги. В частных медицинских клиниках Киева есть и "Пентаксим", и "Гексаксим". В одной из клиник мне образовались, как родной:

— Конечно, приходите, я запишу вас на прием к педиатру. С осмотром врача это будет стоить 1519 гривен, если у вас есть свежие анализы. Если будете делать анализы у нас, то еще 600 гривен.

Экономить нельзя

Мы умножили озвученную сумму на три и призадумались. И все же решили, что пойдем сдаваться в частную клинику. Ведь если мы купим вакцину в аптеке и даже ухитримся донести ее до поликлиники, соблюдая температурный режим, врач, осмотрев ребенка может сказать, что тот нездоров, и с прививкой нужно повременить. И пойдут наши кровные 800 гривен за купленную вакцину псу под хвост.

Окончательно убедить родителей удалось, только заявив, что расходы я беру на себя. Им и так сейчас трат хватает – ребенок нынче роскошь.

А Минздраву спасибо – жить стало лучше, жить стало веселее. Только не нужно рассказывать, что проблем с вакцинами в Украине больше нет, а кампания против иммунизации организована нашими недругами из-за границы.