наверх
26.07.201713:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Государство, мать, бабушка. Как я пыталась привить ребенка

    (обновлено: )151
    Несмотря на заверения Минздрава, что в Украине нет проблем с вакцинами, сознательные родители вынуждены переплачивать за прививки или обращаться в частные клиники, что тоже влетает в копеечку. Чиновники же рапортуют – проблем нет.
    Вакцинация
    УНИАН

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    В Украине много говорят о необходимости вакцинации детей,  буквально из каждого утюга устами и.о.министра здравоохранения Ульяны Супрун рассказывают, что вакцинация – это вопрос национальной безопасности. И эти заявления небезосновательны.

    По данным Всемирной организации здравоохранения и UNICEF Украина наряду с Сирией и странами Африки вошла в топ-8 стран с наименьшими показателями вакцинации детей.

    Флаг России
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
    О чем пишут в мире: судьба санкций против РФ, "потерянные" дети-беженцы

    Тема с вакцинацией стала особенно острой, когда в Украине внезапно кончились вакцины: мы перестали их покупать в России, и родителям приходилось изрядно понервничать и извернуться, чтобы все-таки привить своих чад. Но затем, казалось бы, дело стало налаживаться – пошли закупки через международные организации, нам "подбросили" гуманитарную помощь. Та же Супрун отрапортовала, что вакцины в стране есть.

    Читайте также: Врач о вспышке ботулизма: вакцины из РФ нет, а европейская – дорогая

    И, наверное, можно было бы вздохнуть спокойно, поверив чиновникам. Но только до тех пор, пока не столкнешься с проблемой лично, нос к носу.

    Неуловимые вакцины

    Что такое без проблем привить ребенка, знаю по собственному опыту, полученному при "преступном советском режиме": согласно графику прививок приходишь с ребенком к врачу на осмотр, затем идешь в прививочный кабинет, где ставят укол или дают капли. Всё!

    Убаюканная заверениями чиновников от медицины, я была абсолютно уверена, что с появлением внука никаких проблем с вакцинацией у нас не будет. Тем более живем в столице, не в каком-нибудь захолустье (помню, как  два с половиной года назад приятели везли младенца из Львовской области в столицу, чтобы сделать БЦЖ). Зная, что родители не обязаны прививать всех своих детей, а только тех, кого хотят сохранить, от прививок мы не отказывались. И начало было многообещающим – и БЦЖ, и гепатит В сделали еще в роддоме.

    Все "прелести" начались с планового посещения педиатра, когда ребенку исполнился месяц. Вакцины в столице как бы есть, во всяком случае об этом говорит сайт Минздрава: и АКДС индийского производства, и вакцина против полиомиелита, и против гепатита В. И даже "Пентаксим" французского производства.

    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    AFP 2014
    Многие не доверяют вакцинации, а врачи признают побочные эффекты – эксперт

    Но педиатр на приеме называет совершенно другую вакцину – шестивалентную "Гексаксим". Ее нужно купить в аптеке и прийти в прививочный кабинет не позже, чем через два часа после покупки (сохранение температурной цепочки – на совести родителя).

    Но именно этой вакцины нет в аптеках Киева, даже при цене в приблизительно 800 грн, предлагают записаться в очередь на август. В киевском офисе французского производителя вежливо ответили, что как раз в августе и планируется поступление вакцин в аптеки, вот только затруднились сказать, в каких именно числах.

    Выяснились все подробности уже после визита в поликлинику. Пришлось дожидаться следующей среды – грудничкового дня – и снова идти на прием к педиатру, чтобы получить разъяснения, что же делать? И при повторном визите уже были озвучены варианты: можно сделать "Пентаксим" и отдельно гепатит В, вот только французской вакцины нет, гепатита тоже, кстати нет – покупайте и несите свои. В наличии только инъекционная вакцина от полиомиелита и индийская АКДС.

    "Тяжелые" прививки

    Тут стоит напомнить, что индийскую вакцину АКДС, которая должна защищать малышей опаснейших заболеваний дифтерии, коклюша и столбняка – в Украину начали завозить в конце сентября 2016 г. Эта новость была воспринята населением с воодушевлением, так как долгое время государство вообще не закупало АКДС. Однако после первых же уколов родители некоторых привитых детей начали жаловаться на множественные побочные реакции.

    В социальных сетях появилась масса комментариев на эту тему. Одни встали на защиту прививок, в то время как другие начали активно отговаривать от вакцинации. Врачи объясняли, что  АКДС является самой тяжело переносимой прививкой и это не секрет. Именно поэтому следует четко различать такие понятия, как реакция организма и осложнение.

    Вакцины сертифицированы и одобрены Министерством здравоохранения Украины, привезены в страну они были под строжайшим контролем и с соблюдением всех необходимых норм. И хотя медики регистрируют реакции на АКДС, которые считаются нормальными, репутация индийской вакцины была изрядно подпорчена.

    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Война за медицинскую реформу. Депутаты торпедируют министра

    Вероятно, именно из этих соображений педиатры и умалчивают о наличии в прививочном кабинете индийской АКДС, и сразу называют "более гуманную" французскую вакцину. Вот только не все родители будут штудировать сайт Минздрава, и, обзванивая обл и горздравы, требовать разъяснений. Многие обратятся на форумы и в соцсети, где и станут легкой легкой добычей ярых противников иммунизации как таковой.

    Спасение утопающих – дело рук…

    Чтобы выяснить, одни ли мы столкнулись с отсутствием вакцин, начали обзванивать всех знакомых, кто уже сделал первые прививки. И были поражены – практически все родители вынуждены обращаться в частные клиники или покупать вакцины самостоятельно.

    — Нам в поликлинике сказали что нужно четыре прививки, две есть бесплатные, двух у них нет. И предложили искать французскую "Гектаксим", — киевлянка Лариса оказалась в аналогичной нашей ситуации.

    — Бесплатные у нас, к сожалению, не очень хорошие. Индию очень тяжело детки переносят. Нам повезло немного —  одну дозу пятивалентной французской в поликлинике вкололи, но она быстро закончилась, и следующие  и следующие уже в частной клинике делали, — рассказала молодая мама Ирина.

    — Мы в роддоме сделали БЦЖ. От гепатита отказалась. В поликлинике был "Пентаксим". Первую получили бесплатно, вторую и третью делали в частной клинике, — поделилась опытом Лариса.

    —  Все делали в частной клинике. Прививки бронировала ещё когда была беременная. Никаких осложнений не было, — сказала предусмотрительная Маша.

    — Я в роддоме делала только БЦЖ. От гепатита В отказалась. Когда нам был месяц и мы пришли в поликлинику, то врач сказала, что гепатита нет. Когда было два, то сказала что уже есть, но индийский и АКДС тоже индийский. Мы решили, что все ж лучше вколоть "Гексаксим", там все в комплексе, и Франция. Педиатр сказала: "Та пожалуйста", — рассказала Стася.

    Действительно, пожалуйста! Но только если есть деньги. В частных медицинских клиниках Киева есть и "Пентаксим", и "Гексаксим". В одной из  клиник мне образовались, как родной:

    Педиатр, кандидат медицинских наук, Реанимационный пакет реформ Александр Ябчанка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реформа медицины. Без изменений в бюджет не обойтись - эксперт

    — Конечно, приходите, я запишу вас на прием к педиатру. С осмотром врача это будет стоить 1519 гривен, если у вас есть свежие анализы. Если будете делать анализы у нас, то еще 600 гривен.

    Экономить нельзя

    Мы умножили озвученную сумму на три и призадумались. И все же решили, что пойдем сдаваться в частную клинику. Ведь если мы купим вакцину в аптеке и даже ухитримся донести ее до поликлиники, соблюдая температурный режим, врач, осмотрев ребенка может сказать, что тот нездоров, и с прививкой нужно повременить. И пойдут наши кровные 800 гривен за купленную вакцину псу под хвост.

    Окончательно убедить родителей удалось, только заявив, что расходы я беру на себя. Им и так сейчас трат хватает – ребенок нынче роскошь.

    А Минздраву спасибо – жить стало лучше, жить стало веселее. Только не нужно рассказывать, что проблем с вакцинами в Украине больше нет, а кампания против иммунизации организована нашими недругами из-за границы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эдмонд Саакян. Архивное фото
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Медведчук Виктор
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Заседание Совета Федерации РФ
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?