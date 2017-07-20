В Николаевской области на дороге нашли тело мужчины

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В Николаевской области, на дороге в с. Парутино, обнаружили тело 33-летнего жителя Николаева с травмами, характерными при ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Из показаний товарищей предварительно установлено, что ночью 18 июля компания мужчин на берегу Днепро-Бугского лимана неподалеку с. Солончаки, употребляла спиртные напитки. Примерно в половине первого ночи погибший ушел в неизвестном направлении. Товарищи начали его разыскивать, связывались с ним по мобильному телефону, но мужчина не смог сказать, где именно он находится, потому что не сориентировался в местности. Через некоторое время связь внезапно оборвалась, и больше дозвониться до мужчины было невозможно", – рассказывают в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают транспортное средство и водителя, который вероятно и сбил насмерть 33-летнего жителя Николаева.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы.