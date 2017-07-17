Полиция сообщила подробности расследования взрыва гранаты в Одессе

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Одессе полиция при расследовании гибели подростка из-за взрыва гранаты нашла арсенал боеприпасов, сообщила пресс-служба областной полиции.

Установлено, что гранату погибшему подарил его знакомый. Правоохранители провели осмотр гаража, принадлежащего семье указанного парня.

В результате полицейские обнаружили 4 гранаты Ф1, 3 гранаты РГД-5, тротиловую шашку весом 400 г (ТШ-400), 7 запалов к гранатам, 2 ручные дымовые гранаты РТГ-2Ч и 1 — РТГ-2Б, а также — сигнальные осветительные патроны, 3 саперные лопаты и спусковой механизм гранаты РПГ-22.

Кроме этого, в квартире этой семьи обнаружены патроны к автомату Калашникова калибра 5,45 и 7,62 мм.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, из-за взрыва гранаты "Ф1", который произошел в многоквартирном доме на ул. Дальницкой, погиб 16-летний подросток, еще двое – его брат и приятель – получили ранения и были госпитализированы.