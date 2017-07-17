наверх
17.07.201723:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция сообщила подробности расследования взрыва гранаты в Одессе

    (обновлено: )14020
    Гранату погибшему подарил его знакомый. Правоохранители провели осмотр гаража, принадлежащего семье указанного парня. В результате полиция нашла арсенал боеприпасов.
    На месте взрыва в Одессе
    timer-odessa.net

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Одессе полиция при расследовании гибели подростка из-за взрыва гранаты нашла арсенал боеприпасов, сообщила пресс-служба областной полиции.

    Граната. Архивное фото
    Скриншот с сайта Facebook
    В Украине взрывы гранат фиксируют еженедельно — Артем Шевченко

    Установлено, что гранату погибшему подарил его знакомый. Правоохранители провели осмотр гаража, принадлежащего семье указанного парня.

    В результате полицейские обнаружили 4 гранаты Ф1, 3 гранаты РГД-5, тротиловую шашку весом 400 г (ТШ-400), 7 запалов к гранатам, 2 ручные дымовые гранаты РТГ-2Ч и 1 — РТГ-2Б, а также — сигнальные осветительные патроны, 3 саперные лопаты и спусковой механизм гранаты РПГ-22.

    Кроме этого, в квартире этой семьи обнаружены патроны к автомату Калашникова калибра 5,45 и 7,62 мм.

    По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

    Напомним, из-за взрыва гранаты "Ф1", который произошел в многоквартирном доме на ул. Дальницкой, погиб 16-летний подросток, еще двое – его брат и приятель – получили ранения и были госпитализированы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    На месте резни в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"