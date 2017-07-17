В Украине взрывы гранат фиксируют еженедельно — Артем Шевченко

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

По официальным данным, на руках у украинцев находится 900 тысяч единиц оружия. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат, внештатный советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, из этого количества 130 тысяч — нарезное и порядка 800 тысяч — гладкоствольное оружие.

Точной цифры того, сколько незарегистрированного оружия на руках у населения нет. По неофициальным данным, с 2014 года Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов. По данным аналитического центра Small Arms Survey, до начала конфликта на Донбассе в Украине насчитывалось около трех миллионов единиц незаконного оружия.

Как предполагают в "Украинской ассоциации владельцев оружия", за несколько лет этот показатель мог вырасти до пяти миллионов единиц — от пистолетов Макарова и ТТ до автоматов Калашникова различных модификаций.

Как накануне сообщил нардеп и советник министра внутренних дел Антон Геращенко, официально у украинцев приблизительно 900 тысяч единиц оружия находится на руках. Черный рынок оружия в Украине составляет порядка пяти миллионов единиц. Об этом сообщали в "Украинской ассоциации владельцев оружия".

Тему незарегистрированного оружия в Украине прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Статистика, яку озвучив Антон Геращенко, відповідає дійсності?

— Легально зареєстрованих стволів, включаючи травматичні, більше мільйона. Мільйон сто, десь так. Але це мається на увазі реєстрація всіх, в тому числі і спецзасобів, якими вважаються травматичні пістолети, револьвери, газові в тому числі.

Є в МВС приблизні оцінки, щодо кількості нелегальних стволів?

— Це дуже умоглядна цифра. Про неї дуже важко говорити. Різні дослідницькі організації дають різні цифри. Безумовно, ця кількість перевищує легально зареєстровані стовбури, а з урахуванням війни тим більше. Як порахувати те, що приховано? Як порахувати нелегальний обіг? Я чув різні оцінки від різних дослідницьких структур, але я вас переконую, що жодна з них не може бути більш-менш точна. Хтось говорить про якусь шалену цифру в п'ять мільйонів. Я вважаю, що вона набагато менше реально. Але це тіньовий обіг, який неможливо жодним чином порахувати.

Що може загрожувати українцям за незаконне зберігання або використання такої нелегальної зброї?

— Важливо розуміти, що мова йде про 263 статтю, частину 1 і 2. Там все чітко прописано. І важливо розуміти, що в частині першій написано не тільки зброя, але і вибухівка. За великим рахунком, більшу загрозу в мирному повсякденному житті становить не власне вогнепальна зброя — пістолет, карабін чи автомат — а більшу загрозу становить саме вибухівка. Чи граната, чи щось подібне. З цим дуже багато біди, адже це зброя невибіркової дії. Вогнепальна зброя робить шкоду тому, проти кого ти її скеруєш. Гранати і вибухівка фактично не мають такої властивості. Саме через це вони дуже небезпечні і їх дуже легко приховати. Не щодня, але щотижня точно фіксуємо вибухи ручних гранат, понавезених з фронту. В різних ситуаціях — побутових, кримінальних. Дуже часто вони призводять до смертей або каліцтва. І тих громадян, які їх носили незаконно, і тих, які опинилися поруч. Частина 1 статті 263, там десь позиція покарання розписана дуже чітко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Артем Шевченко

Яка саме зброя найчастіше продається на чорному ринку?

— Ви маєте на увазі який тип пістолета? Чорний ринок, його неможливо дослідити. Там немає якогось такого чітко фіксованого обігу. Це є пістолети, це є найбільший клопіт, я вважаю, завдають поліції. І взагалі, не тільки поліції, а і правопорядку, і звичайним мешканцям. Гранати ручні, які навезені з фронту: РГД-5, Ф-1, чи більшої потужної дії. Це різні види пістолетів, як правило, радянське виробництво — ТТ, чи більш сучасні ПМ та інші види зброї.

А що в МВС планують робити, щоб обмежити цей нелегальний ринок зброї?

— Ми постійно проводимо роботу по вилученню незаконного обігу зброї і боєприпасів як в зоні АТО, так і в тилових, мирних районах. Постійно закликаємо громадян не везти зброю, не використовувати її в незаконний спосіб, незважаючи на регалії навіть дуже жорсткий контроль по відношенню до військовослужбовців на блокпостах в зоні АТО, і до цивільних. І ми закликаємо всіх з розумінням ставитися, бо п'ять-шість гранат, які практично щотижня вилучаються у когось з військовослужбовців, чи у когось з людей, які несуть там службу, з інших підрозділів, тут в мирному житті і мирних містах можуть наробити багато лиха. А також щопівроку в першій половині, в другій половині, проводяться місячники добровільної здачі зброї. Але ви маєте розуміти, що з подібною проблемою стикалася будь-яка країна, яка переживала війну. Можна подивитися історію військових конфліктів навіть в Європі, щоб далеко не ходити, на Балканах на початку 90-их років. Це традиційна проблема, і вона погіршується тим, що у нас війна не припиняється. Якби війна була припинена, запанували мир та спокій, Україна відновила контроль над територіями і кордоном, тоді можна було б говорити про початок демілітаризації цих регіонів і взагалі тіньового обігу. Але оскільки війна не припиняється, то нема межі.

Скільки тоді нелегальної зброї було вилучено, наприклад, протягом 2017 року?

— Чимало було вилучено. Просто якщо ви надішлете запит, ми пришлемо вам цифри. Це цифри, які обраховуються десятками тисяч. А якщо ми беремо не лише зброю, а й боєприпаси, то це дуже великі цифри.

Чи варто було б обмежити видачу нагородної зброї політикам, чиновникам?

— У нас політиків і чиновників нагородною зброєю нагороджуються одиниці. У нас переважна кількість є на сайті МВС в розділі інфографіка. Це військовослужбовці ЗСУ, НГУ, поліцейські, службовці органів правопорядку і силових структур. Саме вони є тими людьми, хто заслужено нагороджується відомчою відзнакою «вогнепальна зброя від МВС». Але не тільки МВС має такі повноваження, але і СБУ, Міноборони і президент.

Голова МВС казав про більш ніж 1300 одиниць нагородної зброї, яку він особисто видав. Це не одиниці.

— Саме так, приблизно такі цифри. Можете ознайомитися у нас на сайті в розділі "інфографіка". Ми детально прописували і показували, скільки чого. По-перше, це невеликі цифри, по-друге, це достойні люди. Але я вас переконую, ця категорія власників легальної зброї не становить якоїсь суспільної небезпеки і особливим чином не впливає на правопорядок.

Чи багато було зафіксовано випадків, коли нагородна зброя фігурувала в певних злочинах? Пам'ятаємо ситуацію з Сергієм Пашинським.

— На моїй пам'яті, це історія з Аміною Окуєвою, яка завдяки нагородній зброї врятувала життя собі і своєму чоловікові і затримала особливо небезпечного злочинця. І історія з Сергієм Пашинським, який за допомогою нагородної зброї вгамував хулігана. Як мені відомо, там йде ще кримінальне провадження, але там вже залучена прокуратура, тому що Пашинський є нардепом, і саме в повноваженнях прокуратури розслідувати. Мені більше невідомі якісь випадки.

Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.

Также эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире заявил, что право на наградное оружие имеют только военные.