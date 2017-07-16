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    Происшествия

    В Дюковском парке Одессы сгорело кафе

    (обновлено: )36
    По данным ГСЧС, огонь быстро распространился на всю площадь здания, построенного в стиле старинной крепости: "Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и вынесли из очага возгорания баллон с газом, чем предотвратили взрыв".
    В Дюковском парке Одессы сгорело здание кафе-бара
    ГСЧС

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Дюковском парке Одессы сгорело здание кафе-бара, сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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    По данным ведомства, в субботу в 23:42 в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании кафе, расположенного возле пруда в Дюковском парке.

    К месту вызова в 23:54 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу пожара "1-Бис".

    "Исходя из наличия легковоспламеняющихся материалов, огонь быстро распространился на всю площадь здания, построенного в стиле старинной крепости. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и вынесли из очага возгорания баллон с газом, чем предотвратили взрыв", — сказано в сообщении.

    ГСЧС
    В Дюковском парке Одессы сгорело здание кафе-бара

    Пожар в 00:20 был локализован и в 00:38 полностью ликвидирован на площади 500 кв. м. Не допущено распространение открытого огня на парковую зону. Погибших и пострадавших нет. В момент возгорания кафе не функционировало. Причина пожара устанавливается. 

    ГСЧС
    В Дюковском парке Одессы сгорело здание кафе-бара

    Напомним, жертвами пожара в жилом высотном доме в столице Гавайев Гонолулу стали три человека.

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