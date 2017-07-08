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    Полиция перекрыла город в Донецкой области: ищут подозреваемого в убийстве

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    Полицейские установили, что причастным к преступлению может быть 27-летний сын женщины, который исчез в неизвестном направлении. Сразу на поиски преступника по сигналу тревоги был поднят весь личный состав местного отдела полиции.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В Часов Яр Донецкой области полиция перекрыла выезд, разыскивая мужчину по подозрению в убийстве своей матери, сообщила пресс-служба полиции области.

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    По данным полиции, 27-летний мужчина спровоцировал взрыв на месте преступления, намеренно напустив в квартиру газ. В результате взрыва произошел пожар, который охватил две квартиры.

    "Вчера сотрудники полиции выехали по сообщению о пожаре в пятиэтажном доме в г. Часов Яр. После тушения пожара было обнаружено частично обгоревшее тело 53-летней местной жительницы со следами насильственной смерти", — говорится в сообщении.

    По выводам судмедэкспертизы, на момент пожара женщина уже была мертва – ей нанесли 14 колото-режущих ран в область грудной клетки, 4 из которых — проникающие.

    В результате полицейские установили, что причастным к преступлению может быть 27-летний сын потерпевшей, который исчез в неизвестном направлении. Сразу на поиски преступника по сигналу тревоги был поднят весь личный состав местного отдела полиции.

    Дополнительно в городе работают экипажи полиции по безопасности дорожного движения, перекрыты блокпосты, все въезды и выезды из города.

    Напомним, 4 июля в Киеве местные жители обнаружили мертвого мужчину в Дарницком районе.

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