Полиция перекрыла город в Донецкой области: ищут подозреваемого в убийстве

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В Часов Яр Донецкой области полиция перекрыла выезд, разыскивая мужчину по подозрению в убийстве своей матери, сообщила пресс-служба полиции области.

По данным полиции, 27-летний мужчина спровоцировал взрыв на месте преступления, намеренно напустив в квартиру газ. В результате взрыва произошел пожар, который охватил две квартиры.

"Вчера сотрудники полиции выехали по сообщению о пожаре в пятиэтажном доме в г. Часов Яр. После тушения пожара было обнаружено частично обгоревшее тело 53-летней местной жительницы со следами насильственной смерти", — говорится в сообщении.

По выводам судмедэкспертизы, на момент пожара женщина уже была мертва – ей нанесли 14 колото-режущих ран в область грудной клетки, 4 из которых — проникающие.

В результате полицейские установили, что причастным к преступлению может быть 27-летний сын потерпевшей, который исчез в неизвестном направлении. Сразу на поиски преступника по сигналу тревоги был поднят весь личный состав местного отдела полиции.

Дополнительно в городе работают экипажи полиции по безопасности дорожного движения, перекрыты блокпосты, все въезды и выезды из города.

Напомним, 4 июля в Киеве местные жители обнаружили мертвого мужчину в Дарницком районе.