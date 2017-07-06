КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В четверг в Киеве автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу митингующих у здания Кабмина, передает УНИАН со ссылкой на очевидца происшествия Дениса Кривопалого — помощника депутата Верховной рады.

"Напротив Кабмина, где сегодня протестуют ветераны МВД, Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов. По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. В машину полетел громкоговоритель и камни", — говорится в сообщении.

asn.in.ua Автомобиль въехал в толпу митингующих у здания Кабмина в Киеве

Помощник депутата заявил, что сотрудники полиции увезли одного из активистов и взяли машину "в кольцо".

asn.in.ua Автомобиль въехал в толпу митингующих у здания Кабмина в Киеве

Как сообщалось ранее, ветераны МВД пришли к зданию Кабмина требовать от правительства перерасчета пенсий. Они перекрыли улицу Грушевского, а также заблокировали выезд из здания Кабмина.