На Ровенском полигоне произошла авария, травмированы пятеро военных

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. На Ровенском полигоне в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 29 июня, травмированы пятеро военнослужащих.

Как сообщил начальник пресс-службы оперативного командования "Запад" полковник Анатолий Прошин, во время проведения мероприятий боевой подготовки водитель одной из боевых машин, осуществляя маневр, допустил съезд машины в кювет.

Военнослужащие, находившиеся в боевой машине, получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия силами медицинской службы бригады травмированным была оказана неотложная медицинская помощь.

В настоящее время военнослужащие доставлены в военный госпиталь. Командованием воинской части назначено служебное расследование.

Ранее сообщалось, что на территории Яворовского военного полигона во Львовской области военнослужащий убил женщину — военного медика.