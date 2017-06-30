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    На Ровенском полигоне произошла авария, травмированы пятеро военных

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    Как сообщил начальник пресс-службы оперативного командования "Запад" полковник Анатолий Прошин, во время проведения мероприятий боевой подготовки водитель одной из боевых машин, осуществляя маневр, допустил съезд машины в кювет.
    Военный полигон. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. На Ровенском полигоне в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 29 июня, травмированы пятеро военнослужащих.

    Строительство на полигоне Широкий Лан с высоты птичьего полета
    Юрий Бирюков / Facebook
    Строительство на полигоне "Широкий Лан" с высоты птичьего полета

    Как сообщил начальник пресс-службы оперативного командования "Запад" полковник Анатолий Прошин, во время проведения мероприятий боевой подготовки водитель одной из боевых машин, осуществляя маневр, допустил съезд машины в кювет.

    Военнослужащие, находившиеся в боевой машине, получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия силами медицинской службы бригады травмированным была оказана неотложная медицинская помощь.

    В настоящее время военнослужащие доставлены в военный госпиталь. Командованием воинской части назначено служебное расследование.

    Ранее сообщалось, что на территории Яворовского военного полигона во Львовской области военнослужащий убил женщину — военного медика.

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