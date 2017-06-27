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    Происшествия

    Под Харьковом перевернулась маршрутка с пассажирами: семеро пострадавших

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    По данным полиции, водитель КамАЗа врезался в маршрутку и Opel Vectra, после чего автобус с пассажирами перевернулся. Семь человек, пострадавших в ДТП, госпитализированы.
    Под Харьковом перевернулась маршрутка с пассажирами
    Полиция Харьковщины

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. КамАЗ, маршрутка "Газель-Рута" и Opel Vectra столкнулись во вторник на трассе Киев-Харьков-Довжанский, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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    "Водитель автомобиля КамАЗ, 55-летний житель города Чугуева, допустил столкновение с маршрутным такси "Газель-Рута" сообщением Чугуев-Клугино-Башкировка под управлением 55-летнего жителя города Чугуева и автомобилем Opel Vectra под управлением 29-летнего жителя Чугуевского района", — говорится в сообщении.

    От удара автобус перевернулся.

    По предварительным данным, в результате ДТП получили телесные повреждения пять пассажиров маршрутного такси. 37 и 59-летние мужчины с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное отделение Чугуевской ЦРБ. Еще трое мужчин — 22, 25, 41 лет — доставлены для оказания помощи в госпиталь.

    41-летняя женщина с 49-летним мужчиной, пешеходы, доставлены в Чугуевскую ЦРБ.

    Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области грузовик слетел с моста в кювет.

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