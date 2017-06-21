Неизвестные осквернили стелу на Площади синагог во Львове

Львовский городской совет

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Неизвестные разрисовали стелу на Площади синагог во Львове, сообщила в среду пресс-служба городского совета.

"Сегодня (в среду) ночью хулиганы разрисовали стелу на Площади синагог. На камерах видеонаблюдения это зафиксировано. Все материалы переданы в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мэр Львова Андрей Садовой обратился к руководству полиции и Службы безопасности Украины с просьбой скорейшего расследования инцидента.

К сообщению прикреплены несколько фотографий разрисованной стелы, на которых виден символ, похожий на немецкую свастику.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста "Менора", который установлен в Бабьем Яре.