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    В Киевской области подросток выстрелил товарищу в голову

    (обновлено: )130
    Установлено, что 15-летний школьник привел друга в гараж своего отца, где они нашли спрятанный пистолет "Флобер". Потрясая оружием, меньший парень произвел выстрел и пуля попала товарищу в голову.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Киевской области двое школьников нашли в гараже пистолет, после чего один из них случайно выстрелил другому в голову, сообщает пресс-служба полиции столичного региона.

    ГУ Нацполиции в Киевской области
    В Киевской области двое школьников нашли в гараже пистолет, после чего один из них случайно выстрелил другому в голову

    Инцидент произошел в Белой Церкви. Скорую помощь пострадавшему вызвал сам стрелявший.

    "Установлено, что 15-летний школьник привел друга в гараж своего отца, где они нашли спрятанный пистолет "Флобер". Потрясая оружием, меньший парень произвел выстрел и пуля попала товарищу в голову. После чего он сам вызвал скорую медицинскую помощь раненому", — говорится в сообщении.

    У пострадавшего диагностировали травматическое ранение левого глаза и мозговую кому.

    В мае мужчина выстрелил себе в голову, пытаясь покончить жизнь самоубийством в Запорожской области.

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