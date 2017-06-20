В Киевской области подросток выстрелил товарищу в голову

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Киевской области двое школьников нашли в гараже пистолет, после чего один из них случайно выстрелил другому в голову, сообщает пресс-служба полиции столичного региона.

ГУ Нацполиции в Киевской области В Киевской области двое школьников нашли в гараже пистолет, после чего один из них случайно выстрелил другому в голову

Инцидент произошел в Белой Церкви. Скорую помощь пострадавшему вызвал сам стрелявший.

"Установлено, что 15-летний школьник привел друга в гараж своего отца, где они нашли спрятанный пистолет "Флобер". Потрясая оружием, меньший парень произвел выстрел и пуля попала товарищу в голову. После чего он сам вызвал скорую медицинскую помощь раненому", — говорится в сообщении.

У пострадавшего диагностировали травматическое ранение левого глаза и мозговую кому.

В мае мужчина выстрелил себе в голову, пытаясь покончить жизнь самоубийством в Запорожской области.