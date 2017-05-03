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    В Запорожской области мужчина выстрелил себе в голову

    (обновлено: )13
    Согласно данным, медики скорой помощи с огнестрельным ранением головы госпитализировали пострадавшего в отделение реанимации и интенсивной терапии центральной больницы.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Мужчина выстрелил себе в голову, пытаясь покончить жизнь самоубийством в Запорожской области, сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.

    В понедельник, 1 мая, мужчина 1975 года в городе Вольнянск, что под Запорожьем, с целью суицида выстрелил себе в голову.

    Медики скорой помощи с огнестрельным ранением головы госпитализировали пострадавшего в отделение реанимации и интенсивной терапии центральной больницы.
    В настоящее время пациент остается в реанимации в состоянии мозговой комы.

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