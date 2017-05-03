В Запорожской области мужчина выстрелил себе в голову

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Мужчина выстрелил себе в голову, пытаясь покончить жизнь самоубийством в Запорожской области, сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.

В понедельник, 1 мая, мужчина 1975 года в городе Вольнянск, что под Запорожьем, с целью суицида выстрелил себе в голову.

Медики скорой помощи с огнестрельным ранением головы госпитализировали пострадавшего в отделение реанимации и интенсивной терапии центральной больницы.

В настоящее время пациент остается в реанимации в состоянии мозговой комы.